Augusta, rifiuti ingombranti, i consiglieri Patti M.G. e Serra segnalano criticità agli uffici comunali

AUGUSTA – Il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti per le attività commerciali, considerata la perdurante assenza di un centro comunale di raccolta, è stato oggetto di segnalazione agli uffici comunali competenti. Lo rendono noto i due consiglieri comunali di maggioranza Maria Grazia Patti e Salvo Serra (nella foto di repertorio in copertina, ndr), appartenenti al movimento civico “Noi per Augusta” federato con la Lega.

“Al tal proposito – riferiscono in una nota congiunta – sentendo gli uffici preposti e relazionando loro questa problematica, ci informano che presto sarà indetto un tavolo di dialogo tra l’ufficio designato e la società per la raccolta/smaltimento rifiuti. L’obiettivo è trovare una soluzione alla suddetta problematica in vista dell’assenza del centro di raccolta comunale”.

“A seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini augustani sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti delle attività commerciali – questa la premessa nella nota dei due consiglieri – e dopo aver appurato personalmente la tipologia di risposta ottenuta in merito ai quesiti posti (contattando personalmente l’ufficio preposto ad informazioni e prenotazioni per lo smaltimento degli stessi), è emerso il disagio dei nostri commercianti sull’utilizzo del servizio a tutela dell’ambiente e contro le discariche abusive“.

“Seguiremo attentamente lo sviluppo di questo iter procedurale – concludono Patti e Serra – a favore degli augustani volenterosi di rispettare l’ambiente nella tutela di un servizio loro e di tutta la cittadinanza“.