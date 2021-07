Primo piano Augusta, costituita associazione “Rinnova Augusta”. L’ex assessore 5 stelle Pennisi alla guida di

AUGUSTA – Si è costituita ufficialmente il 2 luglio scorso l’associazione politico-culturale “Rinnova Augusta“, come si apprende da una nota stampa. A presiederla è Omar Pennisi, ormai ex attivista 5 Stelle di lungo corso nonché assessore nell’ultimo biennio dell’amministrazione pentastellata con deleghe a Servizi ecologici, Protezione civile, Sicurezza sul lavoro e Polizia municipale.

Vice presidente dell’associazione è Diego Sinnonio, segretario Francesco Valenti. Completano il direttivo: Benilde Germanò, Grazia Tringali, Massimo Scamporlino e Fernando Casilli nel ruolo di consiglieri.

“L’associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile – si legge nella nota – ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa della città di Augusta, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza; pertanto è aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività“.

“Ambiente e tutela del territorio, giovani, famiglie e categorie fragili, cultura e turismo, depurazione acque e bonifica del Campo Fontana“: queste le priorità elencate dalla neo associazione politico-culturale.

Il neo presidente Pennisi dichiara: “Sono molto contento di iniziare questa nuova attività politica intesa come servizio a favore della comunità augustana. Ci tengo a sottolineare subito la totale autonomia dell’associazione dai partiti politici tradizionali, di cui non saremo satellite – precisa – e allo stesso modo non faremo parte di alcuna “federazione” nata per favorirli“. La presa di distanza è infatti netta anche nei confronti del Movimento 5 stelle, che attualmente annovera in città un senatore e tre consiglieri comunali d’opposizione.

“Non seguo più le attività del M5s Augusta già da dicembre – ci risponde a domanda diretta – Da allora mi sono preso un periodo di lunga pausa politica. Il periodo di pausa è terminato e ho deciso di rimettermi in gioco con questa associazione politico-culturale, quindi al di fuori dei partiti tradizionali“.

“Nei prossimi giorni avvieremo ufficialmente la campagna associativa, rivolta a tutti coloro che vorranno aderire al progetto e che vorranno impegnarsi a favore della comunità attraverso un percorso di studio e crescita personale – fa sapere – In maniera informale abbiamo già ricevuto l’adesione di una ventina di cittadini e durante questi mesi estivi elaboreremo le proposte da presentare all’Amministrazione comunale il prossimo autunno“.