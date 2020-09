Primo piano Augusta, riparte in sicurezza il cinema alla “Città della notte”. Ecco la programmazione di

AUGUSTA – Misurazione della temperatura frontale all’ingresso della struttura, mascherine negli spostamenti interni e distanziamento interpersonale nelle due sale. Così da venerdì 18 settembre riparte il cinema di “Città della notte“, complesso multiservizi insistente sulla provinciale 3 Augusta-Villasmundo al bivio con la frazione di Melilli.

Ad oltre sei mesi dall’ultimo spettacolo, la riapertura delle due sale, con posti contingentati, è fissata per venerdì alle ore 17,30. Per la prima prova di resilienza nel post-emergenza Covid, sono state scelte due pellicole di grande richiamo: il film di animazione per famiglie Onward – Oltre la magia firmato Pixar e il film sequel romantico After 2 diretto da Roger Kumble (celebre per Cruel intentions e La cosa più dolce…).

La programmazione da venerdì 18 a mercoledì 23 settembre, rispettando la chiusura settimanale del lunedì, vede i seguenti spettacoli:

Onward – Oltre la magia: ore 16 (solo sabato e domenica) – 17,30 – 20

After 2: ore 18 – 20,30 – 23

La responsabile della programmazione, Federica Mazziotta informa: “Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in struttura oppure prenotare o acquistare tramite app “Webtic Città della notte” comodamente con lo smartphone“. Preannuncia che ci sarà dal mese di dicembre nella sala grande un ciclo di musical dal vivo.

ARTICOLO PUBBLIRED