Primo piano Augusta, riparte la raccolta della plastica di

AUGUSTA – Riprenderà dalle prime ore della giornata di martedì 18 novembre la raccolta degli imballaggi in plastica e metallo nel territorio comunale di Augusta.

Lo ha comunicato questa mattina, lunedì 17 novembre, il Comune di Augusta attraverso i propri canali web e social: “Si comunica che da domani, 18 novembre 2025, riprenderà regolarmente il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica e metallo (CER 150106)“.

La ripresa del servizio arriva dopo lo stop comunicato mercoledì 12 novembre, determinato dall’indisponibilità dell’impianto di conferimento della “Domus ricycle“, sulla strada Primosole a Catania, a cui era destinata la suddetta frazione raccolta in città.

La sospensione temporanea aveva costretto l’ente locale a invitare gli utenti a non esporre i sacchi gialli, accumulando in casa gli imballaggi leggeri in attesa del ripristino dei conferimenti. Un avviso che non aveva raggiunto tutti i destinatari, come emergerebbe dai sacchi rimasti esposti nelle ore diurne di giovedì 13 su numerosi marciapiedi del primo quartiere interessato dallo stop (vedi foto di copertina).

Quindi da martedì 18 il servizio tornerà a svolgersi secondo il calendario ordinario della raccolta differenziata porta a porta, gestita in proroga dall’ati “Megarambiente“.