Augusta, viabilità, lavori di ripristino sede stradale in via Sancho Landogna per tre pomeriggi
di
pubblicato il
AUGUSTA – Per tre giorni, nelle prime ore pomeridiane, via Sancho Landogna sarà interessata da un restringimento temporaneo della carreggiata, necessario per consentire all’impresa “Sielte” di effettuare interventi di ripristino della sede stradale dopo i recenti lavori.
Secondo l’apposita ordinanza di polizia municipale, le lavorazioni, sulla corsia in direzione Monte, saranno eseguite da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria 14-16.
Via Sancho Landogna è una frequentata arteria urbana che collega la Borgata (corso Sicilia) a Monte Tauro (contrada Pezzagrande) tramite cavalcaferrovia.
(Nella foto di repertorio in copertina: senso unico alternato per lavori in via Sancho Landogna, settembre 2023)