Primo piano

Augusta, viabilità, lavori di ripristino sede stradale in via Sancho Landogna per tre pomeriggi

di
pubblicato il

AUGUSTA – Per tre giorni, nelle prime ore pomeridiane, via Sancho Landogna sarà interessata da un restringimento temporaneo della carreggiata, necessario per consentire all’impresa “Sielte” di effettuare interventi di ripristino della sede stradale dopo i recenti lavori.

Secondo l’apposita ordinanza di polizia municipale, le lavorazioni, sulla corsia in direzione Monte, saranno eseguite da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria 14-16.

Via Sancho Landogna è una frequentata arteria urbana che collega la Borgata (corso Sicilia) a Monte Tauro (contrada Pezzagrande) tramite cavalcaferrovia.

(Nella foto di repertorio in copertina: senso unico alternato per lavori in via Sancho Landogna, settembre 2023)


Tags:, , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2025 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AgCom/Corecom) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2025 PF Editore

In alto