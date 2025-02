Primo piano Augusta, riparte la raccolta indumenti usati: ecco le nuove postazioni di

AUGUSTA – Riparte in città il servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e accessori di abbigliamento, con i nuovi raccoglitori collocati in questi ultimi giorni di febbraio.

Il Comune, che nell’ultimo anno non ha potuto assicurare il servizio con continuità, a seguito di indagine di mercato ha affidato in concessione la raccolta indumenti nel territorio, con determina del settembre 2024, alla “Katane ambiente società cooperativa” di Catania.

La nuova concessione ha durata di 12 mesi e prevede una tariffa di 30 euro (oltre Iva al 10 per cento) a tonnellata raccolta.

Il precedente concessionario era la “Eurofrip srl” di Casoria (Napoli), a cui il servizio era stato affidato nel maggio 2021, in concessione triennale, alla tariffa di 35 euro (oltre Iva al 10 per cento) a tonnellata raccolta.

Ecco l’ubicazione dei punti di raccolta così come previsti dall’Assessorato alla transizione ecologica, con 35 raccoglitori totali: ex Plastjonica, parcheggio Brucoli, scuola cd. Pietre rosse, via Amara – Monte Amara, chiesa di San Giuseppe Innografo, supermercato Decò – farmacia del Monte, via Sant’Elena – via don Liggeri (cd. Balata liscia), scuola plesso Saline, Istituto superiore “Ruiz”, cd. Campo Palma, via Sacro Cuore, via I Maggio, lungomare Rossini, chiesa del Cristo Re, cittadella degli studi, via Caracciolo (capolinea bus), via Vespucci (ex Club Esso, vedi foto di copertina).