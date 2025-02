Primo piano Augusta, gruppi di lettura nella biblioteca comunale di

AUGUSTA – Proseguono le attività del progetto “Casa biblioteca” promosso dall’Assessorato cultura, tradizioni e promozione del territorio del Comune di Augusta. Si è di recente tenuto il secondo incontro pomeridiano del “Gruppo di lettura” con una positiva partecipazione di utenti, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa con cadenza mensile dopo il debutto del 27 gennaio scorso.

Si registra un susseguirsi di appuntamenti nei locali della biblioteca comunale “Georges Vallet”, ubicata al piano terra del palazzo di città (ingresso da via Principe Umberto 89), che, anche grazie a questa iniziativa, è tornata ad essere fruita dai cittadini.

Il progetto, coordinato dalla dirigente dell’ottavo settore, Sebastiana Passanisi, vede impegnati i dipendenti comunali dell’ufficio, Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina, a servizio degli incontri gestiti in autonomia dai singoli gruppi.

“È bello vedere nel tardo pomeriggio gruppi di cittadini fruire dei locali ritrovandosi per condividere il libro e la lettura in genere“, commenta il sindaco Giuseppe Di Mare.

Non solo lettura nella biblioteca comunale, dove ci si ritrova anche per programmati momenti ludici per favorire le relazioni sociali, ad esempio con la degustazione di dolci e tisane.

“Il successo dell’iniziativa – dichiara l’assessore Pino Carrabino – non è solo il piacere della lettura ma soprattutto la possibilità di potersi confrontare e condividere opinioni diverse valorizzando il dibattito come strumento di apertura e dialogo fra i partecipanti“.

“Nei prossimi giorni – annuncia l’assessore – metteremo a punto il programma delle iniziative proposte attraverso il “Patto della lettura” (vedi articolo sulle realtà aderenti al “Patto locale per la lettura”, ndr) che vedrà coinvolti tutti i soggetti sottoscrittori, con eventi decentrati non solo in città ma in tutto il territorio“.