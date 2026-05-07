Nuova Acropoli Augusta, dal pomeriggio ecologico a Brucoli al “mito in biblioteca”

AUGUSTA – Dalla sensibilizzazione ambientale sul litorale di Brucoli alla promozione della lettura e del mito classico nella biblioteca comunale. Si intensifica l’attività culturale e divulgativa della filiale augustana di “Nuova Acropoli”, associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Domenica scorsa, nel borgo marinaro di Brucoli, l’associazione ha promosso il pomeriggio “Dalla Terra, per la Terra”, evento nel solco della 56ª Giornata mondiale della Terra celebrata dalle Nazioni Unite. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con “Italia Nostra” sezione di Augusta e l’associazione “Cuore animale“, ha proposto attività all’aperto, momenti di sensibilizzazione ambientale, laboratori interattivi, yoga e un intervento di pulizia ecologica di un tratto del litorale (vedi foto di copertina).

Accanto alle attività dedicate all’ambiente, “Nuova Acropoli” continua a sviluppare anche il filone culturale legato alla lettura e alla riflessione filosofica. “Da sempre Nuova Acropoli propone attività culturali che invitano alla lettura“, si afferma in una nota diffusa dalla filiale cittadina dell’associazione, che sottolinea il valore della lettura come esercizio di attenzione e consapevolezza in un contesto dominato dalla comunicazione digitale e dalla continua esposizione agli stimoli.

Secondo l’associazione, leggere significa infatti “stare soli, fermi, in silenzio, con una storia che non è la nostra ma ci richiede attenzione“, sviluppando “riflessione, costruzione di senso ed elaborazione emotiva“. Una pratica che, viene osservato, oggi molte persone tendono ad abbandonare anche per la difficoltà a superare “quei 3 o 4 minuti iniziali in cui il libro non ha ancora catturato la nostra attenzione“.

Da qui l’invito a recuperare gradualmente l’abitudine alla lettura: “Per leggere non servono cento libri, ne basta uno sul comodino, bastano 15 minuti al giorno“, evidenziando come leggere rappresenti “uno strumento potentissimo che tiene allenato il cervello e, in alcuni casi, lo risveglia“.

Su questa linea si inserisce il prossimo appuntamento promosso dall’associazione, previsto sabato 9 maggio alle ore 18 nella biblioteca comunale “Georges Vallet”, nell’ambito della seconda edizione della “Festa del libro” patrocinata dal Comune.

L’incontro, dal titolo “Un mito in biblioteca, scopri il Teseo che c’è in te”, sarà proposto sotto forma di laboratorio narrativo dedicato al significato contemporaneo del mito classico e alla figura dell’eroe. “In un tempo in cui il mito sembra appartenere al passato – anticipano gli organizzatori – esploreremo il significato dei miti e dei loro simboli, interrogandoci su ciò che possono insegnarci ancora oggi“. Al centro della riflessione, le sfide affrontate da Teseo e il loro possibile parallelismo con la vita quotidiana contemporanea.