Primo piano Augusta, riprende il largo la barca speciale di Salvo Ravalli di

AUGUSTA – Ha ripreso il largo nei giorni scorsi il natante speciale di 9,6 metri, adattato per accogliere persone in carrozzina, del campione paralimpico augustano Salvo Ravalli. Nella “Fase 3” post-emergenza Covid, il noto paracanoista è tornato a “regalare” il mare a ospiti diversamente abili, seppure in numero ridotto e con le misure dettate dai provvedimenti governativi per il contenimento sanitario.

Lo scorso sabato, quarta uscita stagionale, ha ospitato due donne in carrozzina (nella foto di copertina) provenienti da Licodia Eubea, comune etneo, che hanno appreso dai media online delle iniziative del campione augustano e della sua associazione “La forza di Salvo Ravalli”.

Partendo dal moderno Porto Xiphonio Augusta, il tour panoramico pomeridiano ha visto le “tappe” al largo di capo Santa Croce, alle “Acque verdi”, ammirando anche Brucoli e il suo Castello aragonese, per rientrare nel golfo Xifonio dopo circa due ore e mezza, poco prima del tramonto.

“Ringrazio la famiglia Fazio, che mi concede il posto barca tutto l’anno, e gli sponsor privati che sostengono questi progetti di mobilità – dichiara Salvo Ravalli – I miei ospiti si dicono sempre pienamente soddisfatti. Non ha prezzo per una persona in carrozzina un giro in barca e la visione di questi posti meravigliosi“.

Per cinque giorni a cavallo del Ferragosto, ancora una volta, la barca di Salvo Ravalli sarà ormeggiata a Marzamemi, rinomata località balneare del comune di Pachino, per consentire a un certo numero di persone diversamente abili della zona sud di godere delle bellezze del mare nella settimana clou dell’estate.