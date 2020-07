Primo piano Augusta, violenta lite tra pescatori alla nuova darsena di

AUGUSTA – Sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, per l’ipotesi di reato di rissa, tre pescatori augustani rispettivamente di 42, 40 e 28 anni. Uno dei tre è stato altresì denunciato per danneggiamento con un bastone dell’autovettura di un ulteriore soggetto.

I fatti sono avvenuti alla nuova darsena, nell’Isola, lo scorso 24 luglio ma vengono resi noti oggi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti, la violenta lite sarebbe scaturita “per futili motivi riconducibili all’ormeggio di una piccola imbarcazione”.

Sedata la lite, i militari hanno accompagnato i tre pescatori in caserma, dove il personale sanitario del 118 ha medicato le escoriazioni riportate, per fortuna lievi. Per uno dei tre soggetti, che aveva subito anche dei colpi al capo, la prognosi è stata di 7 giorni.

(Foto di copertina: generica)