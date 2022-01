Primo piano Augusta, ripristino di strutture logistiche a Punta Izzo, la Marina militare precisa di

AUGUSTA – La Marina militare “specifica“, in merito ai lavori recentemente appaltati di adeguamento di infrastrutture di supporto logistico nell’area di Punta Izzo, che si tratta del “ripristino di strutture logistiche e abitative già esistenti nell’area, adiacente agli stabilimenti elioterapici, che fungono da supporto logistico al personale (come spogliatoi e docce) durante le esercitazioni di recupero naufrago o similari che si svolgono periodicamente nello specchio acqueo antistante il sito“.

Risponde così alla nota stampa diramata lo scorso 26 dicembre dal coordinamento “Punta Izzo possibile”, il quale, pur facendo riferimento all’entità “di poco inferiore ai 160mila euro” dell’appalto, sosteneva che tale intervento “conferma la volontà della Difesa di ravvivare e consolidare l’impiego militare di un lembo di costa sottoposto al massimo livello di tutela paesaggistica ma sede di un poligono di tiro mai ufficialmente dismesso“. Il coordinamento propone infatti da tempo di riconvertire la zona militare di Punta Izzo in parco eco-culturale.

La Marina militare precisa altresì che “in merito ai prossimi lavori si specifica che sono state avanzate nel mese di ottobre le necessarie richieste di autorizzazione agli enti preposti, ottenute le quali, si darà avvio alle opere di riqualificazione che, si ribadisce, non riguardano la costruzione di nuove strutture” e che “il poligono di tiro all’interno dell’area, che veniva utilizzato negli anni 80 per l’addestramento del personale di guardia all’impiego delle armi portatili di piccolo calibro, è attualmente in disuso“.

La Difesa risponde indirettamente così anche alle ulteriori questioni sollevate dal coordinamento “Punta Izzo possibile”, che aveva “indirizzato a Marisicilia una formale istanza di accesso civico con la quale si richiede di chiarire la tipologia delle opere appaltate” e si chiede di “accedere all’autorizzazione paesaggistica, che resta obbligatoria per ogni intervento di trasformazione edilizia a Punta Izzo”.

