Primo piano Augusta, riqualificazione al via nell’area verde di via Buozzi: giochi e ombraia, restano le grandi palme di

AUGUSTA – È partito stamani il cantiere per la riqualificazione dell’area verde comunale di via Bruno Buozzi, all’intersezione con via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla Borgata. Operai e mezzi sono entrati nell’area, che è stata delimitata per l’avvio delle lavorazioni.

Si concretizza così l’intervento da 100mila euro destinato a trasformare in una sorta di parco urbano di quartiere uno spazio comunale rimasto per anni in condizioni di degrado e già oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. L’area interessata misura circa 2.200 metri quadrati, comprendendo anche circa 200 metri quadrati di marciapiede da sistemare.

I lavori erano stati affidati con determinazione del Sesto settore dello scorso 8 settembre alla “Euro Spurghi Vicchitto srls” di Augusta, per un importo contrattuale complessivo di 98mila 214 euro, Iva al 10 per cento compresa, nell’ambito del quadro economico progettuale da 100mila euro.

Il progetto esecutivo era stato approvato dalla giunta il 7 luglio, alla sua prima convocazione, e punta, secondo quanto riportato negli atti, a trasformare l’area in uno spazio “verde di quartiere ordinato, riconoscibile, sicuro e fruibile“, con una caratteristica significativa rispetto a recenti interventi che hanno comportato una più marcata trasformazione degli spazi pubblici: viene espressamente previsto la conservazione della “matrice vegetale esistente“, con “palmizi e arbusti da mantenere e valorizzare“.

Nel lotto sono infatti già presenti palmizi, arbusti e alberature, comprese alcune palme di notevole altezza ben visibili anche dal fronte stradale. La documentazione progettuale prevede che questa vegetazione venga mantenuta e valorizzata attraverso decespugliamento selettivo e potature, anziché essere sostituita integralmente.

Accanto alla componente verde esistente sarà realizzata una nuova siepe mediterranea, dotata di irrigazione a goccia. Sono inoltre previsti la sistemazione del marciapiede, la creazione di percorsi interni e superfici in autobloccanti, oltre all’installazione di panchine, cestini e cartellonistica. Uno degli elementi centrali dell’intervento sarà la realizzazione di una vera e propria area giochi, con pavimentazione antitrauma. Il progetto comprende anche una zona d’ombra costituita da una struttura in legno lamellare con telo e un impianto di videosorveglianza.

Con l’apertura del cantiere di questa mattina si passa dunque alla fase esecutiva. La durata prevista contrattualmente è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, al termine dei quali l’area riqualificata sarà restituita al quartiere.