Primo piano Bypass di Augusta, nuova fase del cantiere Rfi: treni Siracusa-Catania sospesi per 4 mesi di

AUGUSTA – Per i prossimi quattro mesi, a causa dei cantieri attivi sulla linea ferroviaria tra Catania e Siracusa, è stata disposta la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta compresa tra Bicocca e Siracusa Centrale e la conseguente rimodulazione dei collegamenti mediante cancellazioni, variazioni d’orario e, in particolare, autobus sostitutivi. È quanto annuncia Rete ferroviaria italiana (Rfi) per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 31 gennaio 2027.

Lo stop interessa dunque il tratto della direttrice Messina-Catania-Siracusa a sud del nodo catanese. Gli interventi riguarderanno diversi cantieri contemporaneamente e comprendono opere funzionali sia alla realizzazione del bypass ferroviario di Augusta, sia alla cosiddetta “Variante Gornalunga” tra Bicocca e Lentini Diramazione.

Sul piano pratico, l’offerta commerciale già caricata da Trenitalia conferma gli effetti per i viaggiatori tra Siracusa e Catania. In una verifica effettuata su una giornata ricadente nel quadrimestre oggetto della comunicazione odierna, le soluzioni proposte per il viaggio da Siracusa a Messina prevedono infatti il trasferimento in autobus tra Siracusa e Catania Centrale, con prosecuzione in treno regionale da Catania verso Messina.

Rfi precisa che durante le attività di cantiere “la circolazione sarà sospesa” e che l’offerta dei treni regionali e a lunga percorrenza verrà conseguentemente riprogrammata sulle tratte Bicocca-Siracusa e Lentini Diramazione-Caltagirone. I dettagli delle singole corse dovranno pertanto essere verificati sui canali delle imprese ferroviarie.

Per Augusta, la novità più rilevante è l’inserimento nella lunga interruzione di una nuova fase operativa del progetto del bypass ferroviario. Rfi annuncia, in particolare, l’avvio della realizzazione del nuovo sottovia stradale, previsto all’altezza della Ss 193 e destinato a garantire la continuità della viabilità locale e il collegamento con la viabilità di contrada Costa Pisone.

Il bypass è l’opera che dovrà modificare radicalmente l’attuale attraversamento ferroviario della città. La gara per progettazione esecutiva e lavori è stata aggiudicata da Rfi nel gennaio 2025 alla “Cosedil spa“, per un valore di circa 116 milioni di euro, con finanziamenti anche del Pnrr. Il progetto prevede 2,8 chilometri di nuovo tracciato in sostituzione degli oltre 7 chilometri della linea storica, oltre alla realizzazione di una nuova stazione passeggeri fuori dal centro abitato, in contrada Falà dinanzi all’ex Plastjonica.

Il programma dei prossimi quattro mesi non riguarda però soltanto il bypass. Tra Bicocca e Lentini Diramazione proseguiranno infatti i lavori per la sovrastruttura ferroviaria della “Variante Gornalunga“, intervento destinato a modificare il tracciato in corrispondenza dell’omonimo torrente. Il progetto comprende anche un nuovo viadotto, previsto per assicurare un adeguato franco idraulico e aumentare la resilienza dell’infrastruttura agli eventi meteorologici intensi.

Sempre nella stessa tratta sono programmati interventi di adeguamento tecnologico e impiantistico della galleria Valsavoia alle Specifiche tecniche di interoperabilità europee. Rfi prevede inoltre il consolidamento del rilevato e del corpo stradale per 1.650 metri tra Bicocca e Lentini Diramazione e per altri 700 metri tra Augusta e Priolo.

Nel territorio augustano, sono compresi anche il consolidamento della galleria Augusta e una parte degli ulteriori interventi sulla sede ferroviaria. Il programma contempla inoltre la posa e messa in servizio di 30 chilometri di fibra ottica tra Siracusa e Augusta e il rinnovo, con risanamento, di 25 chilometri di linea tra Lentini Diramazione e Augusta.

Rfi quantifica in circa 215 milioni di euro il valore complessivo dell’articolato piano di interventi che sarà portato avanti durante questa fase, con l’impiego di circa 250 tra operai, tecnici e personale specializzato delle imprese appaltatrici e della società ferroviaria.

(Foto di copertina crediti: Mimmo Di Franco)