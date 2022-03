Primo piano Augusta, ristrutturazione Palajonio, aggiudicati i lavori. Sindaco: “Partiranno a breve” di

AUGUSTA – “A breve partiranno i lavori del Palajonio“, ha annunciato il 17 marzo in un video sui social il sindaco Giuseppe Di Mare. L’impianto sportivo pubblico alla Borgata (nella foto di repertorio in copertina) attende l’inizio dei lavori di “completamento e ampliamento“, aggiudicati definitivamente nei giorni scorsi dopo che il progetto esecutivo era stato approvato dalla passata amministrazione Di Pietro nell’aprile 2020.

L’appalto è stato infatti aggiudicato definitivamente alla ditta “Acreide consorzio stabile Scarl”, di Zola Predosa (Bologna), vista la determina settoriale del 17 marzo, all’esito positivo di alcune verifiche intervenute dopo l’aggiudicazione provvisoria nel mese di dicembre. La società bolognese ha offerto un ribasso del 20,88 per cento, per l’importo di 955.732 euro oltre Iva. I fondi si devono a un finanziamento del Credito sportivo, risalente a diversi anni fa, per un restyling radicale.

La struttura è gestita dal 21 febbraio 2020 (ad eccezione del periodo di “lockdown”) dall’associazione temporanea di imprese (ati) chiamata “Palajonio”, unica partecipante alla manifestazione di interesse, che annovera la Polisportiva Megara Augusta C5 presieduta da Rosario Acquaviva. Beneficiando di diverse proroghe e del dimezzamento del canone mensile a 150 euro come da normative nazionali Covid, la società neroverde ha potuto disputare al Palajonio le partite casalinghe del campionato di categoria, quando è ripartito, e ha conquistato lo scorso gennaio la “Coppa Italia” di futsal di serie C1, con il successo celebrato al palazzo di città, e negli ultimi giorni la matematica promozione in serie B.

L’affidamento della gestione e le relative proroghe sono sempre state motivate con la considerazione che l’ati, “in attesa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, garantisce all’Ente la guardiania dell’impianto, evitando al Comune di spendere somme per tale servizio“, come riportano gli atti amministrativi, riservando “facoltà per il Comune di recedere in qualunque momento nel caso di inizio dei lavori“.

Lavori che dovrebbero essere prossimi, stando all’annuncio del primo cittadino. Ricordiamo che il progetto esecutivo, approvato il 7 aprile 2020 con delibera di giunta, stimava un ammontare complessivo di 1 milione 479mila euro, tra interventi sull’edificio principale (le voce più onerose: struttura in legno e copertura per 656mila euro, serramenti per 146mila euro) e sulla foresteria a servizio, oltre che sugli impianti idrico, fognario ed elettrico.