Primo piano Augusta, servizio Asacom, il Comune integra le ore dopo due condanne. Ecco le somme di

AUGUSTA – A seguito di due successive deliberazioni del comitato dei sindaci nei giorni scorsi, è stata accertata la disponibilità per il Comune di Augusta di 150.312 euro per la realizzazione del Piano di zona 2018-2019 e precisamente per l’azione progettuale numero 1 “Assistenza agli alunni diversamente abili”. Quindi l’ente ha provveduto a integrare le somme necessarie, a valere sul bilancio 2022, affinché le cooperative sociali accreditate possano erogare il servizio Asacom negli istituti comprensivi cittadini per tutte le ore previste nel Pei, il Piano educativo individualizzato, a partire dall’1 aprile e fino al termine dell’anno scolastico in corso.

Il Comune, nel mese attuale, è stato condannato due volte dal Tribunale di Siracusa per “condotta discriminatoria” nei confronti di altrettanti alunni diversamente abili a cui l’ente riconosceva un assistente all’autonomia e alla comunicazione (servizio Asacom) con un numero di ore settimanali inferiore rispetto a quanto individuato nel Pei (vedi articolo sulla prima ordinanza). E risultano ulteriori ricorsi “ex art. 700 cpc e legge n. 67/2006“, presentati da altri genitori di alunni diversamente abili, volti a ottenere la completa attuazione delle ore del servizio Asacom.

Pertanto il Comune ha dovuto ottemperare alle due ordinanze del giudice ordinario e prevenirne di ulteriori dello stesso tenore. “Abbiamo incontrato i dirigenti scolastici in queste settimane e le cooperative che espletano i servizi Asacom per i ragazzi che frequentano gli Istituti comprensivi della nostra città. Abbiamo comparato, come ci eravamo già prefissi, le ore di assistenza a quelle previste dal Pei, finanziando l’intervento con i fondi della 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a cui fa riferimento il suddetto Piano di zona, ndr), in modo tale che i fruitori del servizio raggiungano il pieno diritto fino al termine dell’anno scolastico e durante gli esami per la conclusione del ciclo di studi della scuola primaria di secondo grado“. Questo l’incipit di una nota congiunta diramata ieri a firma del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla “Coesione sociale, Formazione e Salute” Ombretta Tringali, del vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato, e del presidente della terza commissione consiliare “Igiene, Sanità e Pubblica istruzione” Paolo Trigilio. “Un risultato rilevante – aggiungono – su cui stavamo programmando da tempo gli atti e che porterà la nostra città ad un passo importante di rispetto ed equità come mai era stato fatto, così come ci hanno confermato gli attori in campo. Gli atti connessi, a firma del responsabile di settore, sono già in pubblicazione ed esecutivi dal prossimo 1 aprile“.

Sono quindi tre le determine settoriali, del 24 marzo, per integrare gli affidamenti ad altrettante società cooperative accreditate, al fine di aumentare le ore settimanali del servizio Asacom rispetto a quanto previsto con l’affidamento dello scorso gennaio. Si tratta di 38.940 euro, Iva 5 per cento compresa, di integrazione (oltre a 81.200 euro dell’affidamento) alla “Soc. cooperativa sociale onlus Crass” di Augusta, scelta da 60 utenti; di 40.960 euro di integrazione (oltre a 81.600 euro) alla “Soc. coop. soc. onlus L’albero” di Priolo Gargallo, scelta da 63 utenti; di 4.700 euro di integrazione (oltre a 9.200 euro) alla “Soc. coop. soc. onlus Corallo” di Lentini, scelta da 7 utenti.

L’adeguamento delle ore di servizio Asacom era stato anticipato dal sindaco Giuseppe Di Mare, tra i temi trattati, in un lungo video sui social dello scorso 17 marzo. L’indomani è stato Sebastiano Amenta, augustano vicepresidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989” che ha garantito l’assistenza legale gratuita ai genitori ricorrenti, a commentare l’evoluzione positiva della vicenda finita in tribunale. “È un risultato ottenuto grazie, in primis, alle famiglie che hanno fatto ricorso per fare valere un diritto imprescindibile e alla battaglia portata avanti dall’associazione “20 novembre 1989” che li ha supportati – ha sottolineato Amenta – Se oggi tutti i bambini vedranno aumentate le ore dell’assistenza specialistica, per come ha detto il sindaco, lo si deve esclusivamente alla battaglia portata avanti dall’associazione, forti di due ordinanze e delle giuste rimostranze delle famiglie nei confronti di chi ha il dovere civico e morale di garantire il diritto allo studio ai più fragili. Speriamo che il prossimo anno le famiglie non debbano subire lo stesso disagio che hanno subito quest’anno e che la programmazione sia fatta attenendosi al Piano educativo individuale tenendo conto effettivamente dei bisogni degli alunni“.

(Foto di copertina: generica)