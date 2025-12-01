Primo piano Augusta, ritiro di pensioni e tredicesime: controlli rafforzati delle forze dell’ordine davanti agli uffici postali di

AUGUSTA – Prendono il via oggi anche ad Augusta, come su tutto il territorio provinciale, i servizi straordinari di prevenzione anti-rapina e anti-truffa a tutela degli anziani che si recheranno negli uffici postali per il ritiro delle pensioni di dicembre e delle tredicesime. L’attività, predisposta dalla Questura di Siracusa in sinergia con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, è stata programmata nell’ambito delle misure definite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia.

Il consueto afflusso di utenti negli uffici postali del capoluogo e dell’intera provincia, sia agli sportelli sia ai bancomat interni ed esterni, ha infatti indotto un rafforzamento del dispositivo di vigilanza volto a prevenire furti, truffe e aggressioni ai danni delle fasce più vulnerabili, in particolare degli anziani che riscuotono in contanti.

Secondo quanto comunicato, davanti a tutte le filiali delle Poste di Siracusa e dei comuni della provincia saranno presenti pattuglie delle forze dell’ordine incaricate di effettuare brevi passaggi e soste di controllo. Una presenza discreta ma costante, finalizzata a scoraggiare eventuali malintenzionati, garantire ordine e sicurezza e fornire assistenza immediata a chiunque ne abbia necessità.

