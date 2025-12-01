Primo piano Augusta, si rimuove barriera stradale di corso Sicilia per una nuova viabilità dell’area di

AUGUSTA – Al via oggi un nuovo step dell’attuazione del progetto di riassetto della viabilità nella zona nevralgica della Borgata tra corso Sicilia, via Matteotti (cosiddetta “quarta traversa”) e l’asse di collegamento con l’Isola, caratterizzato da un’intensa pressione veicolare soprattutto nelle ore scolastiche.

Saranno infatti rimossi su corso Sicilia, nel tratto tra via dello Stadio e via De Gasperi, circa 200 metri di blocchi New Jersey in cemento posizionati da anni lungo la carreggiata ovest separando il corso dal relativo controviale ad oggi adibito alla sosta e alla viabilità verso via 25 Aprile. Al fine di “agevolare il flusso veicolare che si muove in direzione nord-sud“, si legge negli atti amministrativi.

La rimozione è stata anticipata dall’ordinanza della Polizia locale emanata il 27 novembre, che ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 200 al 258 di corso Sicilia, nel periodo compreso dalle ore 7 di lunedì 1 dicembre alla mezzanotte di domenica 7 dicembre, per consentire le operazioni in sicurezza e la gestione del transito tramite segnaletica mobile.

L’intervento rappresenta uno snodo cruciale nell’avanzamento dei lavori aggiudicati la scorsa estate alla ditta “A.F.” di Belpasso, mediante gara al minor prezzo, per un importo complessivo pari a 343mila euro Iva inclusa. Il progetto, approvato dall’amministrazione nel novembre 2023 e finanziato con il bilancio comunale 2025, ha visto approvare dalla Giunta municipale lo scorso 21 novembre una perizia di variante e suppletiva contenente, tra l’altro, proprio l’intervento odierno.

Come anticipato quasi due anni fa da La Gazzetta Augustana.it, questi lavori sul versante ovest di corso Sicilia sarebbero propedeutici alla previsione del senso unico nel tratto di via Matteotti tra corso Sicilia e via 25 Aprile (direzione ovest), mentre diventerebbero a doppio senso sia via De Gasperi che il tratto di via Papa Giovanni XXIII tra corso Sicilia e via 25 Aprile.

Inoltre, il versante est di corso Sicilia, che ha già visto in estate l’installazione di cordoli stradali per impedire l’immissione nella rotatoria ai veicoli provenienti da via Matteotti lato chiosco, tra la siepe e gli edifici dovrebbe essere a breve trasformato in corsia obbligata con reimmissione su corso Sicilia circa cento metri prima del Palajonio.