Eventi Augusta, ritorno a casa per il frate artista Matteo Pugliares: presenterà “La dolcezza dell’eclissi” di

AUGUSTA – Sarà presentata in città “La dolcezza dell’eclissi“, ultima opera di Matteo Pugliares, edita da Gfe lo scorso dicembre, che, per stessa ammissione dell’autore, segna una svolta nel proprio percorso artistico. Pugliares, nato ad Augusta nel 1972, è un frate francescano cappuccino dalla spiccata inclinazione artistica.

Seguendo la sua vocazione francescana, veste l’abito di frate minore: ciò lo ha portato lontano dalla sua città natale e attualmente è guardiano presso il convento dei Cappuccini di Sortino. Ha studiato teologia, editoria, scrittura, ed è counselor, attività che lo mette a contatto con situazioni anche molto difficili e che hanno non poca influenza sulle sue opere. Ad oggi, ha pubblicato undici libri, tra poesia, narrativa e saggistica, e ha curato la pubblicazione di un’altra decina.

Da circa vent’anni, ai libri abbina una proficua attività pittorica, alla quale si è affacciato da autodidatta, ma che via via ha affinato grazie agli studi con i maestri De Cenzo e Alì. I suoi quadri hanno suscitato un deciso interesse da parte del pubblico ma anche della critica e per essi ha ottenuto una ventina tra premi e riconoscimenti.

La presentazione della sua ultima opera letteraria, “La dolcezza dell’eclissi”, si terrà sabato 25 febbraio alle ore 18, nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, dinanzi alla chiesa Madre. A introdurre l’universo poetico nonché esistenziale e spirituale di Pugliares, sarà la docente Maria Catena De Leo, mentre la lettura di alcuni passi del libro sarà affidata alla docente Cettina Messina. Modererà l’incontro Giuseppe Di Grande.