Primo piano Augusta, una mega centrale fotovoltaica in via di realizzazione nel Sin di

AUGUSTA – Un mega parco solare, composto da cinque campi di impianti fotovoltaici a terra, sarà realizzato nel territorio di Augusta, e in misura inferiore di Melilli, da un gruppo societario abruzzese con due progetti che, in tempi diversi, hanno superato i rispettivi iter autorizzativi. I primi quattro campi, per la potenza complessiva di 80 megawatt di picco, dovrebbero “vedere la luce” entro agosto 2023 (fonte Comal, la società incaricata per eseguire la commessa).

L’investimento privato è del Gruppo Carlo Maresca, con sede legale a Pescara, che attraverso società controllate, “Blusolar Augusta 1” e “Blusolar Augusta 2”, ha presentato progetti che mirano rispettivamente a costruire impianti fotovoltaici su terreni agricoli e industriali nel Sin (Sito di interesse nazionale) di Priolo, da collegare con cavidotti interrati alla vicina stazione elettrica Rtn “Augusta” di proprietà Terna.

Il primo progetto in ordine cronologico, con istruttoria avviata nel 2021, è quello della “Blusolar Augusta 1” e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione in “località Ogliastro – C. di Modica – Mass. Palma – Vallone della Neve“, con quattro campi di cui uno in terreno agricolo a est del bacino Ogliastro, due in zona industriale nel territorio di Augusta e uno in zona industriale nel territorio di Melilli (questi ultimi tre, a sud dell’Asse secondario “Montedison Punta Cugno”). Il parco solare avrà potenza nominale DC pari a 80,21079 MWp e potenza di immissione AC pari a 60,00 MW, costituito da 141.966 moduli fotovoltaici bifacciali, per un investimento complessivo che sarebbe di circa 60 milioni di euro. La stima di producibilità dell’impianto fotovoltaico risulta pari a 155.711 MWh/anno.

Un ulteriore progetto per impianto fotovoltaico è stato presentato dalla “Blusolar Augusta 2“, da realizzarsi in contrada Ogliastro, a ovest e a sud del bacino omonimo, nei pressi della “Pista del sole”, tra i territori di Augusta e Villasmundo (frazione di Melilli). Si tratta di un campo (quattro sottocampi) che avrà potenza di picco pari a 34,6175 MWp integrato con un sistema di accumulo di 10 MW in AC. In sostanza, un successivo parco solare, a nord-ovest di quello in via di realizzazione, che potrà vantare 56.750 moduli fotovoltaici per un valore, da quadro economico generale, pari a circa 33 milioni di euro, producendo a regime energia elettrica per 65.246 MWh/anno.

A seguito dell’avvio dell’iter autorizzativo per il primo progetto, la “Blusolar Augusta 1” propose per misure compensative ambientali e territoriali ai Comuni di Augusta e Melilli rispettivamente 425mila euro e 95mila euro. Le somme furono approvate dalle due amministrazioni comunali nella primavera del 2021 e si dovranno spendere entro dodici mesi dall’avvio dei lavori del parco solare. “Abbiamo la progettazione pronta per le opere di compensazione – ci risponde il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – Certamente vediamo l’investimento privato in modo favorevole: il fotovoltaico, come fonte di energia alternativa, è fondamentale per questa nuova visione green del sistema“.

(Nel collage di copertina: a sx, le aree individuate nel progetto definitivo presentato da “Blusolar Augusta 1”; a dx, immagine generica)