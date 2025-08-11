Primo piano Augusta, rivoluzione della viabilità per corso Sicilia e via Matteotti: aggiudicati i lavori di

AUGUSTA – Sono stati aggiudicati i lavori per la nuova viabilità alla rotatoria della cosiddetta “quarta traversa“, precisamente all’intersezione tra corso Sicilia e via Matteotti, punto nevralgico del flusso veicolare alla Borgata, in particolare per la concentrazione di plessi scolastici, e del collegamento con l’Isola.

L’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo alla ditta individuale “A.F.” di Belpasso (Catania), che ha offerto un ribasso del 10,05 per cento, per un totale complessivo pari a 343mila 19 euro (Iva al 10 per cento compresa).

L’amministrazione, approvando il progetto esecutivo quasi due anni fa (novembre 2023), dava l’ok a un quadro economico di 398mila 962 euro, rinviando l’individuazione della fonte di finanziamento, poi finalmente trovata nel bilancio comunale 2025.

La nuova viabilità prevede l’impiego massiccio di cordoli stradali per delimitazione di corsia, in parte già installati dall’ente locale un mese fa (vedi foto di copertina), di attraversamenti pedonali rialzati e la realizzazione di un’ulteriore rotatoria, alla medesima altezza, su via Di Vittorio.

Come anticipato un anno e mezzo fa da La Gazzetta Augustana.it, verrà riqualificato il tratto di corso Sicilia più a est, tra la siepe e gli edifici, quale corsia obbligata mediante i suddetti cordoli stradali per chi proviene da via Matteotti lato chiosco, con immissione laterale in corso Sicilia cento metri prima del Palajonio.

Via Matteotti diventerà a senso unico nel tratto tra corso Sicilia e via 25 Aprile in direzione di quest’ultima, mentre verrà istituito il doppio senso di marcia in via De Gasperi e nel tratto di via Papa Giovanni XXIII tra corso Sicilia e via 25 Aprile.