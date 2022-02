Primo piano Augusta, rocambolesco furto notturno in gioielleria di

AUGUSTA – Ladri in azione, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, all’interno della gioielleria “Cutore” in via Principe Umberto. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Augusta.

Secondo una ricostruzione sommaria degli eventi, i malviventi sono riusciti a penetrare nell’esercizio commerciale senza accedere dall’ingresso. Allora è scattato l’allarme e i ladri avrebbero asportato una parte della merce per darsi a precipitosa fuga.

Poco dopo sono giunti i carabinieri, che hanno avviato meticolose indagini e che avrebbero nell’immediato acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

(Foto di copertina: generica)