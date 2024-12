Primo piano Augusta, “Ruiz” per la diversabilità, una partita di baskin con alunni e insegnanti in campo di

AUGUSTA – Una festa dello sport inclusivo e segnatamente del baskin nella palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, ieri, per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Nell’occasione, anche gli insegnanti hanno indossato le casacche e sono scesi in campo per la disciplina il cui nome stesso è frutto della fusione tra basket e inclusione, prevedendo per ogni squadra la compartecipazione di atleti diversamente abili e normodotati. È stata altresì ricordata la compianta Patrizia Epaminonda, docente di sostegno e di Scienze motorie della scuola, prematuramente scomparsa cinque anni fa.

A promuovere l’iniziativa, oltre al dipartimento Sostegno della scuola, il Lions club Augusta host presieduto da Francesco Di Grande, vedendo inoltre la partecipazione dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” con il presidente Antonio Caruso, dell’Eisi (Ente italiano sport inclusivi) e di un’emittente di Priolo.

La dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina ha detto: “Ancora una volta in questa giornata lo sport, e in particolare il baskin, è stato veicolo di valori importanti, da sempre sostenuti da questa istituzione scolastica, come l’inclusione, la sana competizione sportiva, il rispetto dell’avversario, il divertimento”.

“Lo sport è il terreno comune per promuovere la cultura dell’inclusione e da diversi anni i Lions augustani e l’istituto “Arangio Ruiz” organizzano il torneo a squadre inclusive – ha riferito il presidente del club service cittadino Francesco Di Grande – Il service si inserisce nell’area giovani dei Lions e lo sport acquisisce il valore di veicolo e strumento di inclusività“.

Nella foto: Francesco Di Grande e Maria Concetta Castorina

Quanto alla mera cronaca sportiva, nella partita di baskin che ha visto opposti insegnanti contro alunni hanno vinto gli insegnanti, anche se i migliori per energia, entusiasmo e competizione sono stati ancora una volta i ragazzi. La partita è durata 4 tempi da 10 minuti e ogni tempo ha visto in campo una formazione diversa di alunni, così da consentire ai tantissimi ragazzi che praticano il baskin a scuola di giocare. Si ricorda che l’istituto di via Catania, con la squadra “Ruiz Augusta”, è detentore del titolo provinciale di baskin, sport introdotto in città proprio dai suoi docenti Giuseppe Costa, Lino Traina e Claudia Naro.

Qui di seguito i componenti delle due squadre per l’amichevole celebrativa: per gli alunni Caminito Salvatore, Peironi Giovanni, Pandolfo Gabriele, Barba Beatrice, Ternullo Santo Fabiano, Calabrò Giulio, La Rizza Cristiano, Tarantola Aldona, Di Mare Alessandro, Amara Cristhian, Di Mare Gabriele, Nasonte Emanuele, Sortino Angelo, Mendola Steven, Zanti Jonathan, Gennuso Lucia, Cataudella Corrado, Migneco Giulio, Sicuso Nicolò, Manzella Vincenzo, Tiralongo Simone, Centamore Piero, Nicolosi Efram; per i docenti Costa Giuseppe, Traina Lino, Sturiano Tiziana, Naro Claudia, Monterosso Antonino, Trigilio Paolo, Cordeschi Giosuè, Giliberto Francesca, Valvo Miriam, Bonaccorso Marco e Parano Carola.