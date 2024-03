Primo piano Baskin, “Ruiz Augusta” campione provinciale dello sport inclusivo di

AUGUSTA – La squadra di baskin “Ruiz Augusta” del locale istituto superiore “Arangio Ruiz” ha vinto nei giorni scorsi la fase provinciale del campionato scolastico e conquistato il pass per disputare la fase regionale in programma il prossimo 8 aprile a Ragusa.

Da diversi anni nella scuola di via Catania, guidata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, si pratica il baskin, sport ideato in Italia circa tre lustri fa che si ispira al basket, modificandone le regole per permettere a chiunque, persone diversamente abili in particolare, una reale partecipazione al gioco (nel nome infatti si fondono le parole “basket” e “inclusione”). I pionieri cittadini sono i docenti e attuali coach della squadra Giuseppe Costa, Lino Traina e Claudia Naro.

A Noto, nella palestra dell’istituto superiore “Raeli”, il 14 marzo scorso, la squadra del “Ruiz” ha superato le formazioni del “Gagini” di Siracusa, dell’Iis di Palazzolo Acreide e quella di casa del “Raeli”.

Quindici gli studenti-atleti del “Ruiz Augusta”, segnatamente: Christian Amara, Daniel Fabiano Calabrò, Giulio Calabrò, Piero Calabrò, Piero Sebastiano Centamore, Doriana Criscimanna, Gabriele Di Mare, Giulio Migneco, Umberto Migneco, Carmelo Muletto, Giulia Piazza, Salvatore Ternullo e Santo Fabiano Ternullo.

Alla soddisfazione dei tre docenti-coach augustani, si aggiunge in una nota quella della dirigente scolastica Castorina: “Il progetto baskin, avviato 10 anni fa al “Ruiz”, è cresciuto sempre di più. Questo sport inclusivo è un fiore all’occhiello nel campo dell’inclusione: attraverso lo sport, infatti, si sono ottenuti grandi risultati sia nel campo dell’integrazione sociale sia nel campo sportivo. Il “Ruiz” ormai, a livello scolastico, è il punto di riferimento per la realtà del baskin in Sicilia“.

L’organizzazione della tappa è stata curata dall’Eisi (Ente italiano sport inclusivi) insieme all’Ufficio scolastico provinciale attraverso i referenti territoriali di educazione fisica, con il supporto del responsabile regionale baskin, il docente Marco Vaccarella, e del consigliere nazionale Eisi, il docente Giuseppe Battaglia, e con la disponibilità del dirigente scolastico del “Raeli” di Noto, Concetto Veneziano.