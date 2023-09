Primo piano Augusta, sabato sera sui pedali per la città: successo di partecipazione di

AUGUSTA – Le condimeteo clementi dello scorso sabato sera hanno consentito, davvero, una pedalata serale per le vie di Augusta, tra Isola e Borgata, chiudendo di fatto il cartellone comunale estivo.

Il successo di “Bici sotto le stelle” è da attribuire allo staff organizzativo dell’Asd Xifonia Bike, società di cicloescursionismo, in mountain bike e bici da corsa, presieduta da Seby Piazza. Grazie al patrocinio del Comune, i partecipanti sono stati omaggiati di t-shirt personalizzate a ricordo dell’evento.

Quasi un centinaio gli appassionati dei pedali, più e meno allenati, che si sono dati appuntamento in piazza Duomo sostanzialmente al tramonto per il taglio del nastro da parte dell’assessore allo sport Pino Carrabino, dando quindi il via al tour del patrimonio monumentale cittadino.

Con il supporto della Polizia municipale e dei volontari della Misericordia, è stato possibile pedalare per circa 14 chilometri su strade urbane in condizioni di sicurezza. All’arrivo in piazza Fontana, a sera, il punto di ristoro allestito da un noto bar della zona.