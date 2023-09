Eventi Augusta, Pd sabato a convegno con i vertici imprenditoriali, sindacali e portuali di

AUGUSTA – Il senatore Antonio Nicita, quale commissario provinciale del Partito democratico nelle more della celebrazione del congresso, ha promosso una “tre giorni” di fine estate nel Siracusano a cui parteciperanno anche due rappresentanti della segreteria nazionale Pd, il senatore varesino Alessandro Alfieri (a Siracusa e Augusta) e il deputato nisseno Peppe Provenzano (a Carlentini), già ministro per il Sud del governo Conte.

Il programma prevede una prima tappa nel capoluogo aretuseo questo venerdì pomeriggio e un’ultima tappa a Carlentini domenica 17, in mezzo Augusta sabato 16, con il Pnrr quale leitmotiv.

L’evento cittadino si terrà sabato mattina alle ore 10 nell’auditorium comunale “Liggeri” di Palazzo San Biagio. Il titolo del convegno è “Pnrr, zona industriale e transizione ecologica: quali vere opportunità?“. Dopo l’introduzione del deputato regionale Tiziano Spada e del senatore Antonio Nicita sarà data “la parola ai protagonisti del mondo industriale, datoriale e sindacale – si legge nel comunicato stampa – per fare il punto sulle criticità e prospettive di sviluppo del polo industriale della nostra provincia“.

Interverranno: il neo presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Roberto Alosi, Vera Carasi e Ninetta Siragusa, Gianpaolo Miceli segretario di Cna Siracusa, il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Attilio Montalto, i presidenti di Assoporto Augusta e Unionports, rispettivamente Marina Noè e Davide Fazio. Per il Pd, la scaletta è completata dal consigliere comunale Giancarlo Triberio, oltre che da un intervento di Cleo Li Calzi, responsabile per il Pnrr della segreteria regionale, mentre le conclusioni saranno affidate al responsabile nazionale per il Pnrr della segreteria Schlein, il senatore Alessandro Alfieri.

“Sei giornate, tre a settembre e tre a ottobre – ha annunciato il senatore Nicita – in cui il Partito democratico della provincia di Siracusa si confronterà nel proprio territorio, sui temi che la segretaria Elly Schlein e la Direzione nazionale del Partito democratico hanno indicato come le questioni calde dell’estate militante: il rischio di uno stop al Pnrr soprattutto per i comuni del Sud e della Sicilia; i rischi connessi alla riforma dell’autonomia differenziata; i temi della transizione ecologica e della riconversione della zona industriale del Siracusano; l’emergenza della sanità pubblica e della tutela della salute; l’innovazione e i diritti sociali, il contrasto alle diseguaglianze, alle discriminazioni e ai divari di ogni genere“.

(Nella foto di repertorio in copertina: il tavolo dei relatori composto da Luca Vita, Antonio Nicita e Giancarlo Triberio nell’auditorium “Liggeri” a un’iniziativa del Pd, gennaio 2023)