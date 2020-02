Primo piano Augusta, scuola e turismo, siglata convenzione tra l’istituto “Ruiz” e “Città della notte” di

AUGUSTA – L’Istituto d’istruzione superiore “Arangio Ruiz” di Augusta ha siglato una convenzione con la struttura ricettiva polifunzionale “Città della notte” per la realizzazione di un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), l’ex alternanza scuola-lavoro, che vede impegnati 45 alunni dell’indirizzo di studio Istituto tecnico settore Economico articolazione Turismo.

“Lo scopo del progetto, voluto dal Dipartimento di Economia, consiste nel realizzare un “ponte” con l’universo imprenditoriale, in modo da agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo loro di acquisire competenze spendibili immediatamente nel mercato del lavoro – si legge nel comunicato della scuola – Tra i risultati attesi anche quello di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento nonché correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio. “Città della notte”, infatti, con la nuova gestione imprenditoriale dei fratelli Bramanti, dopo la tanto attesa riapertura del cinema, punta a diventare una moderna struttura polifunzionale nei settori della cultura e dell’entertainment, dell’ospitalità e della ristorazione“.

Il percorso iniziato già ad ottobre si concluderà a maggio: un periodo intenso per le hostess e gli steward, guidati dal tutor scolastico Paolo Trigilio e dalla tutor aziendale Federica Mazziotta, in cui gli studenti saranno impegnati in attività di accoglienza, gestione e organizzazione aziendale, pubbliche relazioni con il pubblico, problem solving e marketing.

Si tratta di un’esperienza professionale all’interno delle diverse unità produttive e di servizio della struttura ricettiva tra Augusta e Melilli, che rappresenta per gli alunni del “Ruiz” un’importante opportunità di conoscenza del mondo del lavoro e di addestramento pratico su quanto appreso teoricamente a scuola.