Primo piano Augusta sferzata da burrasca, tetto vola in strada e trancia cavo elettrico: chiusa via Sancho Landogna di

AUGUSTA – Il “picco” della perturbazione atteso per il pomeriggio è arrivato ad Augusta, puntuale, poco dopo le ore 16, con raffiche di vento fino a burrasca forte (quasi 90 km/h) e un’improvvisa bomba d’acqua. Proprio pochi minuti dopo il declassamento dell’allerta meteo da “rossa” ad “arancione” (“gialla” dalla mezzanotte), per effetto della diramazione del nuovo bollettino della Protezione civile regionale.

Nel pomeriggio è stata interdetta al traffico via Sancho Landogna, la principale strada di collegamento tra il Monte e la Borgata. Come ci conferma il comando della Polizia locale, si è staccato un tetto, che ha tranciato un cavo elettrico prima di finire sul manto stradale, ed è stato necessario evacuare il bar nelle adiacenze. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, anche personale Enel per la messa in sicurezza e il ripristino dei collegamenti elettrici, e volontari della fraternita di Misericordia.

Considerati i detriti portati dalla mareggiate sul lungomare Rossini-Granatello, il percorso alternativo è quello verso Brucoli.

Poco dopo le 15, il Comune ha reso noto, attraverso i suoi canali, il previsto “peggioramento delle condizioni meteo“, invitando la cittadinanza a “restare a casa ed evitare comunque luoghi esposti al vento“.

Inoltre, il sindaco Giuseppe Di Mare, dalla pagina social alle ore 15,30 ha comunicato: “In questo momento inizia la fase clou del maltempo. La linea temporalesca è in risalita dal Canale di Sicilia e, proprio al passaggio di quella linea, si registreranno i fenomeni più intensi con piogge abbondanti e forte vento“.

“Abbiamo attivato il Coc (Centro operativo comunale, ndr) e stiamo monitorando la situazione con la Polizia municipale e la Protezione civile – ha aggiunto – Non uscite di casa ed evitate gli spostamenti se non è necessario!“.