Primo piano Augusta, la conta dei danni dopo il ciclone Gabri. Al cimitero i segni della tromba d’aria di

AUGUSTA – Augusta graziata dalle piogge, per fortuna modeste, ma colpita da venti con raffiche da burrasca forte e anche da una tromba d’aria, che hanno causato disagi alla viabilità e diversi danni al patrimonio sia pubblico che privato, in corso di quantificazione. Così si è passati oggi alla meno critica allerta meteo “gialla” attualmente in vigore nella regione, con il ciclone Gabri alle spalle.

Da questo sabato mattina, le strade urbane sono state dichiarate “regolarmente percorribili” dalla Protezione civile comunale, che con i suoi volontari ha assicurato tempestivi interventi in particolare dopo il “picco” della perturbazione a metà pomeriggio del venerdì. Stamani il sindaco Giuseppe Di Mare, assessori, dirigenti e tecnici hanno effettuato i primi sopralluoghi.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a controllare le proprie abitazioni e proprietà per verificare la presenza di eventuali danni – viene comunicato – Qualora riscontraste danni, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente alla Protezione civile del Comune di Augusta o al Comando dei Vigili urbani di Augusta“.

I danni noti sono quelli rilevati in un fabbricato privato insistente su via Sancho Landogna, con strutture di copertura volate in strada alle 16,30 circa di ieri, che hanno imposto la chiusura temporanea dell’arteria di collegamento tra Borgata e Monte, poi riaperta intorno alle 20 a seguito dell’intervento di una pala meccanica.

Ruspe in azione oggi anche sul lungomare Paradiso e in particolare sul lungomare Rossini-Granatello, stamani, per rimuovere i detriti riversati dalla mareggiata di ieri sulla sede stradale.

C’era attesa per il sopralluogo effettuato stamani al cimitero comunale, colpito ieri da una tromba d’aria (qui la testimonianza video). Alcuni alberi ad alto fusto sono stati sradicati dal violento fenomeno atmosferico, tra cui un cipresso secolare, e si registrano danni, ancora da stimare, a diverse tombe tra l’ingresso monumentale e la chiesetta. Come da ordinanza sindacale, il cimitero, dopo la chiusura odierna, riaprirà domani ma con interdizione di quest’ultima area.

Importanti verifiche anche nella sede scolastica del Polivalente, di competenza dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”, che non ha registrato danni alle strutture ma ha visto un paio di alberi ad alto fusto ribaltati sul cortile e danni minori.

Tra i danni fotosegnalati, il distacco di parte della pavimentazione sotto l’ombraia ai piedi di piazza Belvedere, insistente sulla baia di Brucoli, realizzata appena due anni fa.

Per quanto concerne i guasti elettrici segnalati dai cittadini, è il sindaco a far sapere che si sta ancora intervenendo sulle infrastrutture di competenza comunale e che sono state inoltrate al gestore le richieste di intervento per disservizi su quelle di competenza di quest’ultimo.