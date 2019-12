Primo piano Augusta, si è insediato il nuovo parroco di San Sebastiano di

AUGUSTA – Solenne pontificale, presente l’arcivescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo, questa mattina nella chiesa di Sant’Andrea, per la presa di possesso canonico del nuovo titolare della parrocchia di San Sebastiano in Sant’Andrea (questa la denominazione ufficiale), dopo dodici anni di reggenza da parte del parroco di San Francesco, Francesco Scatà.

Il nuovo parroco è il sortinese Paolo Pandolfo (nella foto di copertina, alla destra dell’arcivescovo Pappalardo), 54 anni, già parroco di Santa Tecla a Carlentini, rettore da sette mesi della chiesa del Carmine, per due anni a Roma “prete di strada” a fare opere di evangelizzazione e di misericordia nelle periferie della capitale.

Un saluto al nuovo parroco e di ringraziamento al precedente è stato formulato da Giulio Morello, governatore della confraternita dei pescatori “Sant’Andrea”. “Abbiamo cercato di condividere le gioie e i dolori che un pastore prova per la cura del suo gregge – ha detto Morello riferendosi a don Scatà – Grazie per la tua vicinanza e per la tua collaborazione, grazie per aver accettato i nostri limiti e le nostre titubanze. Non sempre però in questi anni è stato facile, ci sono stati momenti difficili, certamente da noi non voluti, che ci hanno visto allontanati, momenti di lacrime ma di crescita, momenti che entrambi custodiamo e porteremo indelebili nella nostra mente e nel nostro cuore“.

Presente alla messa solenne anche la presidente del Consiglio comunale, Sarah Marturana.