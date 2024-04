Primo piano Augusta, si ricostituisce il “Gruppo Meg”, centro artistico nato 50 anni fa di

AUGUSTA – Si è formalmente ricostituito, il 12 aprile scorso, il centro artistico-culturale “Gruppo Meg” con la dicitura “Nuovo Gruppo Meg“. A rifondarlo, cinquant’anni dopo la sua nascita, è lo stesso Pippo Corbino, perito elettrotecnico da sempre appassionato d’arte.

Secondo il racconto del promotore, la sigla “Meg”, traendo spunto dal nome di un proprio gatto, fu ideata quale acronimo per “Mentre eravamo giovani“, intuizione allora condivisa con una cerchia di amici poco più che ventenni (il compianto Nuzzo Accaputo, Amedeo Nicotra, Sergio Sillato, Carmelo Strazzulla) proprio pensando a come avrebbero ricordato tale esperienza nel loro futuro prossimo, che è diventato presente.

Per ferma volontà e fortunate coincidenze, il centro artistico-culturale avrà sede nell’Isola, al civico 3 di via XIV Ottobre, esattamente dove nel marzo del 1974 aprì i battenti e rimase attivo fino al 1977.

Lì si tennero le prime mostre personali, come quella d’apertura del compianto pittore-scultore Vittorio Ribaudo (vedi foto all’interno), che così faceva apprezzare le sue grandi doti di artista anche ad Augusta, essendo originario di Palermo.

Il promotore di allora Corbino, che oggi ha ricostituito l’associazione insieme ad Amedeo Nicotra e Sergio Sillato, sta incontrando da settimane maestri artisti del Siracusano e non solo, per restituire al centro storico un ulteriore spazio culturale.

Al via i laboratori didattici di pittura e ceramica, in vista dell’imminente nuova inaugurazione della galleria d’arte in cui, tra una mostra personale e l’altra di artisti noti o emergenti, esporranno nella forma della collettiva gli aderenti al sodalizio.

(Nella foto di copertina: mostra pittorica nella galleria d’arte del “Gruppo Meg”, 1974)