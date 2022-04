Eventi Augusta, si ritorna a ridere con l’Officina teatrale nell’auditorium “Amato” per un weekend di

AUGUSTA – Una commedia dal titolo “Furto con… chiasso“. Con Enzo Luglio, Mariagrazia Coco, Sofia Morello, Peppe Tringali, Mariacristina Aleo, Anna Scozzari, Rosario Ragusa e Giuseppe Corbino, la compagnia amatoriale “Officina teatrale“, diretta da Attilio Piazza, ritorna sulla scena, dopo due anni di forzata inattività a causa della pandemia di Covid-19.

Ritorna in scena, non più a “Città della notte”, ma nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” (nella foto di repertorio in copertina) della cittadella degli studi, nel quartiere Paradiso, con una brillante commedia in due atti dello stesso regista stabile, Attilio Piazza.

La prima rappresentazione sarà venerdì 22 aprile alle ore 19,30, esclusivamente dedicata ai soci e ai sostenitori della benemerita associazione Fratres, che si occupa e preoccupa della donazione del sangue. La seconda e la terza rappresentazione, aperte al pubblico, saranno sabato 23 e domenica 24 aprile, con inizio alle ore 19,30.

L’ “Officina teatrale” non persegue scopi di lucro. Opera in campo cittadino esclusivamente per divulgare la cultura teatrale. Il ricavato del weekend andrà esclusivamente in beneficenza, come già avvenuto in precedenti occasioni.

Per la prevendita, ci si può rivolgere all’associazione filantropica “Umberto I” di via Principe Umberto 130, alla tabaccheria di viale Italia 72, e a Pino Ranno nella barberia di via XIV Ottobre 92 o contattando il numero 366 3670399.