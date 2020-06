Primo piano Augusta, sindaco autorizza apertura domenicale dei negozi di

AUGUSTA – È stata pubblicata oggi l’ordinanza, firmata dal sindaco Cettina Di Pietro e dal comandante della Polizia municipale Angelo Carpanzano, che “consente” l’apertura anche la domenica di tutti gli esercizi commerciali nel territorio comunale, fatta eccezione per supermercati, centri commerciali e outlet.

Il provvedimento rientra tra le facoltà concesse ai sindaci dall’ultima ordinanza del presidente della Regione siciliana, quella del 2 giugno efficace dal giorno successivo, per i “comuni ad economia turistica” (tra cui rientra Augusta, ai sensi del decreto assessoriale regionale del 12 ottobre 2011). È l’ordinanza regionale a escludere le ultime tre categorie menzionate (supermercati, centri commerciali e outlet), “nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno“.

L’ordinanza sindacale contiene il riferimento agli obblighi a cui devono adempiere i commercianti per l’apertura domenicale, che poi sarebbero le medesime misure a cui si sono adeguati per le rispettive riaperture dopo il “lockdown”. Dovranno infatti “garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio così come previsto nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome“.

(Nella foto di repertorio in copertina: centro storico nella “Fase 2”)