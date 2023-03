Primo piano Augusta, slargo dedicato a Francesca Ferraguto, l’inaugurazione nella giornata delle donne di

AUGUSTA – È arrivata nelle scorse settimane l’autorizzazione prefettizia per attribuire allo slargo di corso Sicilia, laddove interseca via Matteotti (nella foto di copertina tratta da Google street view), il toponimo di “largo Francesca Ferraguto – vittima di femminicidio (1987-2009)”. La cerimonia è prevista mercoledì 8 marzo alle ore 11, nell’ambito del programma comunale per la Giornata internazionale dei diritti della donna.

La giovane nata a Catania e cresciuta ad Augusta, dove lavorava come barista, all’età di 21 anni fu uccisa per mano del compagno convivente, condannato con sentenza definitiva a diciotto anni di reclusione per l’omicidio e il successivo occultamento del cadavere.

Nel febbraio del 2022, una delibera di giunta ha dato seguito alla richiesta formale del centro antiviolenza “Nesea”, nonché a una precedente mozione di consiglieri comunali di minoranza, di intitolare una strada a Francesca Ferraguto.

La madre e la sorella, rispettivamente Rosetta e Noemi Ferraguto, hanno preso parte negli ultimi anni a diverse iniziative cittadine di sensibilizzazione contro la violenza alle donne, tra cui quella della stessa “Nesea” che il 25 novembre 2021 illuminò la Porta spagnola d’arancione, colore di identificazione della campagna di UN Women, ente delle Nazioni Unite, per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.