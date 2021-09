Primo piano Augusta, sorpresi a rubare infissi e ferro da un casolare: arrestati due giovani augustani di

AUGUSTA – Sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Augusta, per furto aggravato, due giovani augustani, segnatamente un 24enne e un 28enne. In attesa dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria aretusea ha disposto gli arresti domiciliari.

I due si trovavano in un terreno abbandonato in contrada Pezzagrande, zona su cui insiste il cavalcaferrovia di Monte Tauro, dove sono stati sorpresi dai militari mentre “stavano asportando da un casolare non abitato infissi e altro materiale ferroso, caricandolo sul cassone di una motoape“.

I carabinieri avevano riconosciuto i due giovani, l’uno censurato e l’altro pregiudicato, motivo per cui si sono insospettiti e li hanno sottoposti al controllo.