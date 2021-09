Primo piano Augusta, una via intitolata al dottor Salvatore Arena. Avviato iter amministrativo di

AUGUSTA – È stato avviato l’iter amministrativo per intitolare una via al compianto dottor Salvatore Arena (nella foto di repertorio in copertina, ndr), medico endocrinologo augustano scomparso all’età di 48 anni, il 20 luglio dello scorso anno, vittima del Covid.

Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha deciso di intitolargli la prima traversa a destra di viale Italia, nella direzione di ingresso nella città, che collega via Federico De Roberto a piazza Fontana, essendo la traversa sprovvista di denominazione.

Nella delibera di giunta, approvata ieri, si evidenzia che “il dott. Salvatore Arena è stato un medico serio e perbene, che anche nel periodo della piena emergenza della “Pandemia”, ha dato la vita per la propria Comunità, non risparmiandosi per la cura dei pazienti“. Il medico chirurgo prestava servizio dal 2006 nell’Uos Endocrinologia e malattie metaboliche dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

Secondo le norme vigenti per le intitolazioni di strade o piazze a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 1188 del 23 giugno 1927, la deroga da parte del Ministero dell’Interno al generale divieto, prevedendo il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Prefettura competente.