Augusta, sorpreso nuovamente alla guida senza patente: rischia arresto fino a un anno

AUGUSTA – Un soggetto è stato nuovamente sorpreso dai carabinieri sulle strade urbane a guidare un’autovettura pur senza aver mai conseguito la patente. Lo avrebbe fatto “più volte nel biennio”, come rendono noto i militari della compagnia di Augusta che mercoledì scorso, nell’ambito di un controllo straordinario della circolazione, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria aretusea.

In questi casi la sanzione prevista è un’ammenda tra i 2.257 euro e i 9.032 euro, a cui si aggiunge, per la fattispecie contestata di recidiva nel biennio, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o della confisca, e inoltre si rischia la pena dell’arresto fino a un anno.

Alla fine del servizio straordinario effettuato mercoledì, i carabinieri hanno proceduto al controllo di oltre 163 veicoli e 189 persone. Qui di seguito le altre violazioni al codice della strada contestate: in 3 casi la mancata copertura assicurativa e all’accertamento è conseguito il sequestro del mezzo; in 1 caso la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione; in 2 casi il mancato uso del casco protettivo; in 3 casi il mancato uso delle cinture di sicurezza; in 2 casi il mancato uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida; in 1 caso la circolazione con mancanza momentanea dei documenti di guida e/o di circolazione.

Complessivamente sono stati decurtati oltre 45 punti, ritirati 3 documenti di circolazione/patenti ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per una somma totale di 5.167 euro.

Sono state inoltre effettuate 9 perquisizioni personali e 3 veicolari. I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa 2 persone poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando 3,5 grammi di marijuana.

(Foto di copertina: generica)