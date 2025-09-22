Primo piano Augusta, stop al gioco notturno nei tre campetti all’aperto: multe per i trasgressori di

AUGUSTA – Con l’ordinanza numero 72 del 19 settembre scorso, il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare ha introdotto il divieto di utilizzo notturno dei tre campetti sportivi all’aperto recentemente realizzati nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana.

Il provvedimento riguarda i cosiddetti “Campo Carrubba” (Isola, zona Paradiso), “Campo bianco” (Borgata, tra via Dogali e via 25 Aprile) e “Campo dell’ecoparco” (Monte, via Barone Zuppello).

Nel provvedimento si legge che è stata “rilevata la necessità di assicurare un equilibrato utilizzo di tali strutture sportive da parte della cittadinanza, garantendo al contempo il rispetto della quiete pubblica e del riposo dei residenti nelle zone limitrofe“. Si richiama inoltre “le esigenze di tutelare il benessere e la qualità della vita, equilibrando il diritto all’uso degli spazi pubblici, realizzati per favorire una sana aggregazione sportiva, con le esigenze di convivenza civile dettate dal comune senso civico“.

Per questo motivo è stato disposto il divieto di introdursi all’interno dei campetti sportivi all’aperto e di effettuare qualsiasi tipologia di attività sportiva al loro interno dalla mezzanotte alle ore 7.

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, con la possibilità per i trasgressori di avvalersi del pagamento ridotto a 50 euro entro sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

L’ordinanza demanda al Comando di Polizia locale il compito di provvedere all’apposita cartellonistica e ai controlli.

(Nella foto di copertina: il “Campo bianco”)