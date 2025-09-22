Primo piano Augusta, in arrivo la riqualificazione di piazza Fontana di

AUGUSTA – È ormai imminente l’affidamento dei lavori per la riqualificazione straordinaria di piazza Fontana, spazio urbano all’ingresso della Borgata e della città realizzato nella seconda metà degli anni novanta. Il Comune ha avviato la procedura di gara sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), dando seguito alla delibera di giunta del 27 novembre 2024 che aveva approvato il progetto esecutivo.

L’intervento prevede un importo complessivo di 148mila 500 euro, di cui 110mila 952 euro rappresentano la base d’asta per i lavori. La copertura finanziaria è stata individuata nel bilancio comunale 2025 alla voce “Interventi straordinari piazza Fontana”.

L’affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul Mepa, con il criterio del prezzo più basso. Nell’atto si precisa che “il soggetto affidatario dovrà possedere specifiche qualifiche e capacità tecniche ed economiche adeguate alle prestazioni da svolgere, assimilabili alla qualificazione OS24 (verde e arredo urbano)”.

Una volta completata la procedura di gara e firmato il contratto, che sarà stipulato direttamente sul Mepa, potranno quindi prendere avvio i lavori in una piazza che è biglietto da visita della città.