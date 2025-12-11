News Augusta, studenti del “Corbino” in visita alla caserma dei carabinieri di

AUGUSTA – Tre classi dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” plesso “Salvatore Todaro”, lo scorso martedì mattina, hanno visitato la caserma alla Borgata sede della Compagnia carabinieri di Augusta, che vede al comando il capitano Luca Pisano.

Si tratta di un’iniziativa svolta nell’ambito del progetto nazionale per la diffusione della cultura della legalità, promosso dal Comando generale dell’Arma in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, sono stati accolti dal comandante della Stazione di Augusta, luogotenente carica speciale Paolo Cassia, e hanno trascorso una mattinata a diretto contatto con i militari, scoprendo mezzi, equipaggiamenti e ambienti operativi.

I giovani visitatori hanno potuto osservare da vicino le uniformi, salire sulla gazzella, attivare sirene e lampeggianti, oltre a esplorare le stanze del comando, tra cui quella dedicata alle audizioni protette delle persone vulnerabili.

Nel corso dell’incontro non sono mancate dimostrazioni pratiche e momenti di confronto. I ragazzi hanno posto domande e dialogato con i carabinieri su temi sensibili e attuali, come il bullismo, l’uso consapevole dei social media e il rispetto delle regole civiche, mostrando grande curiosità e partecipazione.