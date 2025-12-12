Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dall’11 al 16 dicembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 11 dicembre a martedì 16 dicembre 2025

Gio 11 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 dicembre

Five Nights at Freddy’s 2 (M. Lillard) (1h e 50m) (V.M. 14 anni): ore 20:00 – 21:30

Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 45m): ore 18:00 – 21:15

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00

Ven 13 dicembre

Five Nights at Freddy’s 2 (M. Lillard) (1h e 50m) (V.M. 14 anni): ore 20:00 – 22:00

Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 45m): ore 16:00 – 22:10

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:50 – 20:00

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:00 – 18:00

Chiusura: Lun 15 dicembre

Per informazioni e ticketing

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

