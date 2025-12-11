Primo piano Augusta, paura sul cavalcaferrovia di corso Sicilia: utilitaria finisce sotto un camion di

AUGUSTA – Paura questa mattina, poco prima delle 9, sul cavalcaferrovia di collegamento tra il viadotto Federico II e la rotatoria di corso Sicilia, dove un incidente dall’esito potenzialmente drammatico si è concluso, fortunatamente, senza feriti.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, un camion ribaltabile proveniente dal viadotto e diretto verso la Borgata, appena immesso sul tratto del cavalcaferrovia, avrebbe effettuato un improvviso cambio di corsia verso destra urtando una Fiat Panda che transitava accanto.

L’utilitaria, condotta da un quarantenne augustano, è stata letteralmente agganciata dall’autocarro, finendo sotto la cabina del camion e venendo trascinata per oltre cento metri. Una dinamica impressionante che ha immediatamente destato preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Nonostante la dinamica, il conducente della Panda è rimasto miracolosamente illeso, seppur visibilmente sotto choc. Illeso anche il camionista, un uomo di origine agrigentina, che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accorto della presenza dell’auto soltanto dopo essersi fermato, insospettito dai rumori provenienti dall’autocarro, e sceso dalla cabina.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, mentre la circolazione ha subito rallentamenti, con il restringimento alla sola corsia di sorpasso, per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della zona.