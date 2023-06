Primo piano Augusta, succube dell’ex marito geloso e violento: donna soccorsa dai Cc, 49enne arrestato di

AUGUSTA – Con l’arresto per l’esecuzione di una misura cautelare in carcere a carico di un 49enne augustano, emerge una vicenda di presunti prolungati maltrattamenti ai danni dell’ex moglie, che hanno trovato epilogo, recentemente, a seguito dell’intervento dei carabinieri nel mezzo di una violenta aggressione.

Qualche giorno fa, l’aliquota radiomobile di Augusta ha ricevuto una segnalazione tramite il “112” in merito all’aggressione a una donna augustana da parte dell’ex marito, che si sarebbe introdotto nell’abitazione di lei, infrangendo il vetro di una finestra.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, “accecato dalla gelosia, pensava che in casa vi fosse un altro uomo” e, raggiunta la malcapitata, nonostante il sospetto si fosse rivelato infondato, l’avrebbe “colpita ripetutamente con il manico di un piccone prima e, successivamente, con un altro bastone trovato in casa“.

L’immediato intervento dei militari ha posto fine all’aggressione e, pur “non volendo sporgere querela“, la donna è stata accompagnata, per le cure del caso, al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello”, dove i medici le hanno riscontrato “ecchimosi in varie parti del corpo, un trauma cranico e la rottura di un incisivo“.

Secondo le indagini dei carabinieri, la donna, già “da diversi anni, anche durante il matrimonio“, sarebbe stata “oggetto di maltrattamento, fisico e verbale, nonché le sue risorse economiche oggetto di costante controllo da parte del partner“. Inoltre, l’ex marito le avrebbe installato nello smartphone “un’applicazione per monitorarne gli spostamenti, costringendola anche a non disinstallarla e a tenerla sempre attiva“. La donna, “per timore“, non lo ha mai denunciato.

Tutte le risultanze investigative sono state riferite alla Procura di Siracusa che, dopo averle vagliate, ha chiesto al Tribunale aretuseo una misura cautelare nei confronti dell’uomo, arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna.

(Foto di copertina: repertorio)