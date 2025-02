Primo piano Augusta, domenica d’allerta meteo “arancione” di

AUGUSTA – Nella giornata di domenica 9 febbraio scatterà l’allerta meteo “arancione“, diramata dalla Protezione civile regionale per mezza Sicilia, ad esclusione delle zone tirreniche per le quali l’allerta è del meno critico livello “giallo”.

Verranno attivate pertanto fasi operative di “pre-allarme“, con l’apertura dei Coc (Centri operativi comunali) nei comuni interessati dall’allerta “arancione”, tra cui anche Augusta.

Nell’avviso sul rischio meteo-idrogeologico in Sicilia, per la domenica, si prevedono precipitazioni “diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente elevati sui settori orientali, da puntualmente moderati a moderati sulle restanti zone“.

Venti attesi “localmente forti sud-orientali, in rotazione da nord-ovest sul settore occidentale“, mentre, in merito ai mari, si prevedono “molto mossi i bacini occidentali, tutti in progressiva attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale“.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuvole sul Castello svevo di Augusta)