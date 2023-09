Primo piano Augusta, tamponamento tra scooter alla Borgata con tre feriti non gravi di

AUGUSTA – Due distinti incidenti stradali, con un bilancio di quattro feriti non gravi, hanno paralizzato intorno a mezzogiorno il traffico veicolare sull’arteria di corso Sicilia, con riflessi sulla viabilità fino al viadotto Federico II.

In un incidente su corso Sicilia, in direzione nord all’altezza di piazza Mattarella, sono stati coinvolti due scooter, con quattro giovani complessivamente tra conducenti e passeggeri, e si sarebbe trattato di un tamponamento. Tre dei quattro sono stati trasportati in autoambulanza all’ospedale “Muscatello”, per ricevere le cure del caso.

Altro sinistro si è verificato, quasi contemporaneamente, su via Di Vittorio, a poche centinaia di metri di distanza dal primo, tra un’autovettura e uno scooter. Per uno dei conducenti si è fatto ricorso alle cure ospedaliere.

Sui luoghi degli incidenti, dove peraltro insistono tre plessi scolastici, agenti della Polizia municipale per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi, insieme al personale sanitario a bordo delle autoambulanze del 118 per il primo soccorso e il trasporto all’ospedale “Muscatello” dei feriti nei distinti sinistri.

