Primo piano Augusta, Tari 2025, consiglieri Pd e M5s: “Nuovi aumenti mentre differenziata è scesa al 32%” di

AUGUSTA – Al secondo punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale svolta ieri, si è affrontata la discussione sulle tariffe Tari 2025, approvate dalla maggioranza. Torna sulla questione oggi, in una nota stampa congiunta, l’opposizione composta dai consiglieri del Partito democratico, segnatamente Milena Contento e Giancarlo Triberio, e del Movimento 5 stelle con Uccio Blanco e Roberta Suppo, dopo le contestazioni mosse in aula all’indirizzo dell’amministrazione.

“La maggioranza, presente al completo, ha approvato la delibera sulle nuove tariffe Tari, che vedono ancora una volta aumenti per i cittadini e le imprese“, asseriscono i quattro consiglieri d’opposizione (nella foto di repertorio in copertina). “L’amministrazione ha deliberato un ulteriore aggravio di costi per i cittadini, senza fornire spiegazioni convincenti“, sottolineano.

“Dopo quasi 5 anni dall’insediamento dell’amministrazione Di Mare e numerose proroghe dell’appalto di raccolta dei rifiuti, a causa della fallimentare gestione della raccolta differenziata che con l’amministrazione Di Mare scende ridicolmente al 32-33% (nel 2019 era del 38%) – evidenziano i quattro consiglieri – della mancata realizzazione del Ccr, della manifesta incapacità di recuperare significative risorse dall’evasione, si continua a far pagare la loro inefficienza ai cittadini onesti che pagano per tutti“.

“L’aumento della Tari, che colpirà famiglie e imprese locali, appare ingiustificato e penalizzante in un momento economico già complesso – proseguono – e certifica il fallimento del sindaco Di Mare per il mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata“.

“La risoluzione del problema dei rifiuti richiede competenze, sensibilità ambientale e determinazione nell’affrontare con molteplici interventi la questione. L’amministrazione Di Mare – concludono i consiglieri di Pd e M5s – impegnatissima ad organizzare festival della canzone ed eventi, risulta fallimentare nella gestione dei rifiuti se sostiene che per poter abbassare le tariffe dobbiamo aspettare i termovalorizzatori di Schifani“.