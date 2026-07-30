Primo piano Consiglio comunale di Augusta, definiti gruppi, commissioni e organismi consiliari. Domani si torna in aula di

AUGUSTA – A poco più di due settimane dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, avvenuto il 13 luglio dopo le elezioni di maggio che hanno consegnato alla maggioranza a sostegno del riconfermato sindaco Giuseppe Di Mare tutti i 24 seggi dell’aula, l’assemblea civica ha completato il proprio assetto organizzativo, definendo la composizione dei gruppi consiliari, delle cinque commissioni permanenti e della commissione comunale elettorale. Il percorso istituzionale si è sviluppato in più fasi, culminate ieri, 29 luglio, con l’insediamento ufficiale delle commissioni e l’elezione dei rispettivi uffici di presidenza.

La prima novità era arrivata con la comunicazione al presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato, dell’adesione dei consiglieri ai gruppi consiliari. A catalizzare l’attenzione politica è stata infatti la scelta dell’ex vicesindaco Tania Patania, consigliera più votata nella lista civica “I love Augusta”, di dichiararsi aderente a Fratelli d’Italia confluendo nel gruppo Misto, anziché aderire al gruppo formato dai consiglieri eletti nella stessa lista.

La decisione ha determinato una diversa articolazione dei gruppi. Il gruppo “I love Augusta” è stato infatti costituito con Marco Meloni, designato capogruppo, il consigliere-assessore Pino Carrabino e Benedetta Salmeri, che ha aderito al gruppo, pur essendo stata eletta nella civica di area Lega “Insieme”, consentendone il raggiungimento del numero minimo previsto dal regolamento consiliare.

Sono cinque i gruppi consiliari formalmente costituiti: il più numeroso ottenuto grazie alla convergenza di due liste civiche “5+5 con Più Augusta“(questa la denominazione), con sette consiglieri e capogruppo Paolo Trigilio; l’unico gruppo consiliare di partito, Grande Sicilia, formato da sei consiglieri con capogruppo Michela Italia; “Il Cambiamento“, con quattro consiglieri guidati da Margaret Amara; “I love Augusta“, con tre consiglieri e capogruppo Marco Meloni; e il gruppo Misto, nel quale confluiscono Marco Niciforo (civica “Augusta 2020”), capogruppo per regolamento in quanto il più votato, Tania Patania (Fratelli d’Italia), Corrado Amato e Salvo Daniele (entrambi di Forza Italia).

Nella seduta consiliare del 27 luglio, oltre al formale insediamento del consigliere Cosimo Cappiello, assente alla prima, il Consiglio ha quindi preso atto della costituzione delle cinque commissioni consiliari permanenti (determinate il 23 luglio in sede di conferenza dei capigruppo), come previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Ciascuna commissione è composta da cinque consiglieri.

La Prima commissione (Affari generali) è composta da: Corrado Amato, Massimo Casertano, Peppe Montalto, Marco Stella e Paolo Trigilio.

La Seconda commissione (Servizi demografici e Sviluppo economico) è composta da: Manuel Mangano, Francesco Messina, Tania Patania, Peppe Tedesco e Norma Valmarin.

La Terza commissione (Igiene, Sanità e Pubblica istruzione) comprende: Cosimo Cappiello, Antonio Caruso, Michela Italia, Marco Meloni e Angelo Pasqua.

La Quarta commissione (Lavori pubblici, Urbanistica e Agricoltura) è composta da: Margaret Amara, Andrea Campisi, Roberto Conti, Salvo Daniele e Benedetta Salmeri.

La Quinta commissione (Finanze e Bilancio) è composta da: Pino Carrabino, Roberto Conti, Andrea Lombardo, Marco Niciforo e Paolo Trigilio.

La proposta è stata approvata dal Consiglio con 20 voti favorevoli e un’astensione (tre gli assenti), quella del consigliere Marco Niciforo, ottenendo anche l’immediata esecutività.

Nella stessa seduta l’aula ha proceduto inoltre alla nomina della Commissione comunale elettorale, eleggendo quali componenti effettivi Angelo Pasqua, Cosimo Cappiello e Benedetta Salmeri. Componenti supplenti, nell’ordine, sono stati espressi Corrado Amato, Marco Niciforo e Norma Valmarin.

L’ultimo passaggio si è compiuto nella mattinata di ieri, 29 luglio, quando le cinque commissioni si sono ufficialmente insediate presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, convocato dal presidente Biagio Tribulato alla presenza del vicepresidente vicario Andrea Lombardo e del vicepresidente Peppe Tedesco, procedendo all’elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Alla guida della Prima commissione sono stati eletti Massimo Casertano presidente e Corrado Amato vicepresidente. La Seconda commissione sarà presieduta da Francesco Messina, con Norma Valmarin vicepresidente. La Terza commissione ha eletto presidente Angelo Pasqua e vicepresidente Antonio Caruso. La Quarta commissione sarà guidata da Salvo Daniele, affiancato dal vicepresidente Andrea Campisi, mentre la Quinta commissione ha eletto presidente Roberto Conti e vicepresidente Andrea Lombardo. Nel corso dell’insediamento sono stati inoltre affrontati gli adempimenti iniziali e avviato l’esame degli atti destinati all’approvazione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 luglio alle ore 9, a Palazzo San Biagio, in seduta straordinaria e pubblica. L’ordine del giorno prevede undici punti, tra cui, oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe Tari 2026, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, tre variazioni urgenti di bilancio (di cui due ratifiche di deliberazioni di giunta), la prima variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, due riconoscimenti di debiti fuori bilancio e il recepimento di recenti disposizioni della normativa regionale. In apertura dei lavori saranno inoltre comunicate le determinazioni sindacali di prelevamento dal fondo di riserva adottate nel mese di giugno.

(Nella foto di copertina: da sinistra i capigruppo Italia, Trigilio, il vicepresidente Tedesco, il presidente Tribulato, il vicepresidente vicario Lombardo, i capigruppo Meloni, Amara)