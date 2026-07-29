Primo piano Augusta, nominato a 19 anni consulente del sindaco per le politiche giovanili di

AUGUSTA – A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il riconfermato sindaco Giuseppe Di Mare ha nominato Alessandro Giangrande quale proprio consulente per le Politiche giovanili, conferendogli un incarico fiduciario a titolo gratuito e con durata coincidente con il mandato amministrativo, salvo revoca anticipata.

La nomina è stata formalizzata oggi con apposita determinazione sindacale. Il primo cittadino, rieletto nelle ultime consultazioni, aveva scelto di trattenere direttamente la delega assessoriale alle Politiche giovanili all’atto della composizione della nuova giunta comunale.

Giangrande, 19 anni, è attualmente iscritto al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 ha ricoperto l’incarico di presidente della Consulta provinciale degli studenti di Siracusa, facendo parte anche del Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta. Alle recenti elezioni comunali è stato candidato al Consiglio comunale nella lista civica “Di Mare sindaco – Il cambiamento”, risultando il primo dei non eletti.

La determinazione precisa che l’incarico è “espressamente conferito e accettato a titolo totalmente gratuito, senza alcun onere finanziario o di spesa corrente a carico del bilancio comunale, fatta eccezione per eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio e missione preventivamente autorizzate e debitamente documentate nei limiti di legge“.

Nel provvedimento vengono inoltre definite le attività affidate al consulente, che avranno carattere di supporto all’azione del sindaco nell’ambito delle politiche rivolte alle nuove generazioni.

Tra i principali compiti assegnati figurano il rafforzamento del dialogo istituzionale tra l’amministrazione comunale e il mondo giovanile, attraverso la raccolta di segnalazioni, proposte e istanze provenienti dai giovani cittadini e la promozione di occasioni di ascolto e confronto.

Il consulente sarà inoltre chiamato a svolgere un’attività consultiva e propositiva nei confronti del sindaco, formulando suggerimenti e pareri in materia di politiche giovanili, contribuendo all’individuazione di obiettivi strategici e supportando l’elaborazione di progetti e iniziative da sottoporre alla valutazione dell’amministrazione.

L’incarico comprende anche la collaborazione, d’intesa con il sindaco, nei rapporti con associazioni giovanili, istituzioni scolastiche, università, enti del Terzo settore e rappresentanze studentesche, favorendo il raccordo tra il Comune e gli organismi rappresentativi del mondo giovanile.

Tra le funzioni attribuite rientrano inoltre la promozione della partecipazione civica e della cittadinanza attiva dei giovani, attraverso la proposta di iniziative finalizzate a incentivarne il coinvolgimento nella vita pubblica, sociale, culturale e istituzionale della città, nonché la diffusione di informazioni su opportunità formative, professionali e lavorative, con particolare attenzione a bandi, finanziamenti e programmi di livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Infine, il consulente dovrà svolgere attività di monitoraggio delle esigenze e delle criticità espresse dal mondo giovanile locale, predisponendo relazioni, report e note di analisi da sottoporre al sindaco e formulando osservazioni e proposte finalizzate al miglioramento delle politiche giovanili comunali.