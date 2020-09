Primo piano Augusta, “tentata estorsione” e “violenza” a gestore di un bar: misure cautelari per due giovani augustani di

AUGUSTA – “Una triste vicenda di vessazioni e violenza derivante dagli effetti trasversali della pandemia da Covid-19“. Così viene definito dai carabinieri che hanno condotto le indagini il caso della coppia di gestori di un bar di Augusta, i quali al termine del lockdown avrebbero chiesto ad “amici” un piccolo prestito di circa 2 mila euro per “affrontare più serenamente il rilancio dell’attività” finendo col subire, secondo la ricostruzione dei militari, minacce e un’aggressione quando “non sono riusciti ad onorare parte del debito entro i termini stabiliti“.

I carabinieri hanno eseguito ieri le misure cautelari del divieto di soggiorno nel comune di Augusta, con contestuale divieto di avvicinamento ai gestori del bar, emesse dal Gip di Siracusa a carico di due giovani augustani: L.C.F., artigiano di 26 anni, e B.G. disoccupato di 25, accusati, tra l’altro, di tentativo di estorsione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, uno dei due indagati che aveva prestato la modesta somma avrebbe inizialmente perpetrato “un’inquietante attività intimidatoria, consistente in minacce rivolte ai due all’interno dello stesso bar, talvolta anche alla presenza di avventori“.

Poi, sempre secondo quanto emerge dalle indagini, “le minacce di morte e di distruzione del locale, formulate sempre con toni molto aspri che ben poco spazio lasciavano all’immaginazione, verso la fine del mese di agosto si sono concretizzate in un grave episodio di violenza, quando il principale aguzzino si è presentato al bar con un’altra persona e ne ha aggredito il gestore all’interno del laboratorio“. “Pugni e calci“, che sarebbero proseguiti anche nella vicina abitazione dove il gestore in fuga avrebbe cercato riparo in quell’occasione. Infine, temendo l’arrivo dei carabinieri allertati da alcuni astanti, gli aggressori si sarebbero allontanati dall’abitazione, dove era presente anche il figlio adolescente, “gridando nei confronti dell’uomo esplicite minacce di morte“. Il gestore del bar ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” di Augusta per le ferite riportate.

Solo a seguito di quest’ultimo episodio, la coppia si è decisa a denunciare la vicenda recandosi alla stazione carabinieri di Augusta, che ha avviato le indagini del caso e quindi richiesto un provvedimento cautelare all’autorità giudiziaria aretusea.

