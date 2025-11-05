Primo piano

Augusta, terza e ultima notte di blackout programmato: suggerimenti utili

AUGUSTA – La cittadinanza si appresta ad affrontare la terza e ultima notte in cui sarà interrotta l’energia elettrica per la sessione di interventi programmati sulla rete da parte del gestore E-distribuzione. L’interruzione coinvolge l’intero territorio comunale, lasciando al buio abitazioni, esercizi e strade.

L’imminente nuovo blackout, che interesserà ancora una volta anche la frazione di Villasmundo (territorio del Comune di Melilli), si protrarrà dalla mezzanotte alla conclusione di questo mercoledì 5 novembre fino alle ore 6 di giovedì 6 novembre.

Si tratta dell’ultima delle tre notti consecutive con interruzione di corrente programmata, iniziate nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre, e che finora hanno visto sospensioni puntuali dalla mezzanotte fino a pochi minuti prima delle ore 6.

In assenza di un vademecum ufficiale, ecco alcuni suggerimenti utili della Redazione per ridurre i disagi:
– assicurarsi di spegnere o scollegare elettrodomestici e dispositivi elettronici sensibili prima dell’inizio del blackout;
– evitare di aprire frequentemente frigoriferi e congelatori, per mantenere la temperatura interna più a lungo;
– preparare in anticipo torce o lampade a batteria, verificando la carica delle pile;
– tenere a disposizione un telefono cellulare carico per eventuali necessità;
– non utilizzare ascensori nelle ore di interruzione, anche in caso di momentaneo ritorno della corrente.


