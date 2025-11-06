Primo piano Inchiesta appalti “truccati”, il direttore generale dell’Asp di Siracusa si autosospende di

SIRACUSA – Il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Palermo su presunti appalti “truccati” nella sanità pubblica, ha comunicato, al presidente della Regione e all’assessorato regionale della Salute, l’autosospensione dall’incarico al vertice dell’Azienda provinciale, pur protestando la propria estraneità ai fatti contestati.

“Avendo avuto conoscenza del procedimento penale promosso, tra gli altri, anche a carico del sottoscritto – si legge nella nota trasmessa alla stampa – al fine di assicurare la trasparenza ed il corretto andamento dell’Ufficio e delle Funzioni connesse all’incarico di direttore generale dell’Asp di Siracusa conferitomi, e pur considerata la mia estraneità ai fatti contestati e l’assoluta legittimità e/o liceità del mio operato nell’esercizio delle mie funzioni dirigenziali, per ogni effetto di legge e di contratto comunico l’immediata autosospensione dalle funzioni e dalla retribuzione di direttore generale dell’Asp di Siracusa a tempo indeterminato, comunque entro e nel rispetto dei limiti e dei termini di cui all’art. 20 L.R. 5/2009, a tutela del buon andamento dell’Ufficio e delle Funzioni connesse all’incarico direttivo nonché della trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione”.